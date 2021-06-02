وفي مؤتمر صحفي، قال حسان دياب إن المواطنين اللبنانيين "يكتوون بنار الأسعار التي تفوق مداخيلهم، فيتجذر إحباطهم ويدفع بعضهم للبحث عن الأمل بعيدا عن وطنهم، الذي يخسر يوميا كفاءاته العلمية وشبابه".

وأضاف: "اليوم الحلقة المفرغة تحاصر الآمال بإمكانية الخروج من المأزق الذي أصبح أزمة وطنية تهدد ما تبقى من مقومات الدولة والدستور والمؤسسات، لكن الخطر هو ما تتركه الأزمة من تداعيات سلبية على يوميات اللبنانيين".

وتابع: "الواقع المالي المأزوم بتراكم الأخطاء بالسياسات المالية، والذي وضعنا خريطة طريق لمعالجته في خطة التعافي التي اعتمدتها حكومتنا وباشرنا التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدتها، توقفت باستقالة الحكومة، ونحتاج اليوم لحكومة للتفاوض مع الصندوق للخروج من الأزمة الحادة".

وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى آخر تقرير أصدره البنك الدولي عن الوضع في لبنان، قائلا: "اليوم نحن أمام واقع صعب عبر عنه البنك الدولي في تقريره قبل أيام، عندما اعتبر أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي، في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقهم شلل سياسي".

"وقائع" تجسد ما يحدث

وسرد دياب سلسة من "الوقائع" التي اعتبر أنها تؤكد ما قاله البنك الدولي في تقريره، وهي:

أولا: عجز في تشكيل حكومة جديدة تتصدى للمشكلات الحادة المالية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية.

ثانيا: عدم ارتقاء القوى السياسة لمستوى المسؤولية الوطنية، وقصور في إدراك حجم الأزمة وتداعياتها.

ثالثا: استمرار توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

رابعا: استمرار تجميد خطة التعافي التي وضعتها حكومته.

خامسا: تقليص مصرف لبنان الاعتمادات لاستيراد المواد الأساسية.

سادسا: فقدان الأدوية وحليب الأطفال والمحروقات، بسبب اعتماد التخزين للمواد الأساسية من قبل بعض التجار.

سابعا: ممارسة التهريب بمختلف الطرق ولمختلف المواد الأساسية، رغم الجهود لمواجهة التهريب بمختلف أشكاله.

ثامنا: التردي في تأمين الحد الأدنى من متطلبات اللبنانيين الاجتماعية والخدماتية والدوائية وغيرها.

تاسعا: نزف حاد في الطاقات العلمية والبشرية.

عاشرا: حصار خارجي مطبق على لبنان وممارسة الضغوط المختلفة، لمنع وصول المساعدات إليه، ودفعه للانهيار الشامل.

تحذير قوي

وشدد دياب على أن هذه الوقائع، "تجعل الظروف الداخلية على مشارف الانهيار، الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه، بينما ستعاود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ للناس والبلد، على حد قوله.

وأضاف: "الانهيار في حال حصوله، له تداعيات خطيرة على اللبنانيين والمقيمين على أرضه، وعلى الدول الشقيقة والصديقة في البر أو عبر البحر.. ولن يكون أحد قادرا على ضبط ما يحمله البحر من موجات".

وفي ختام المؤتمر، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نداءين"، للبنانيين ولـ"أشقاء لبنان". وقال: "أدعو اللبنانيين إلى الصبر على الظلم الذي يعانون منه أو الذي سيطالهم من القرارات التي قد تأخذها أية جهة.. المرحلة تتطلب أعلى درجات المسؤولية للتخفيف من آلام السقوط في حال حصوله".

وأضاف: "أدعو القوى السياسية لتقديم التنازلات وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف، فتشكيل الحكومة بعد نحو 10 أشهر على حكومتنا، يعد أولوية لا يتقدم عليها أي هدف أو عنوان. خافوا الله في الشعب الذي يدفع أثمان باهظة دون ذنب".

والنداء الثاني وجهه دياب إلى "أصدقاء لبنان"، قائلا: "أدعوهم إلى عدم تحميل اللبنانيين تبعات لا يتحملون أي مسؤولية عنها، فالشعب ينتظر من أشقائه وأصدقائه الوقوف إلى جانبه ومساعدته في محنته، ولا يتوقع منهم أن يتفرجوا على معاناته أو يساهموا في تعميقها".

وختم حديثه بالقول: "أناشد الأشقاء والأصدقاء.. لبنان في قلب الخطر الشديد، إما تنقذوه الآن قبل فوات الأوان، وإلا فلن ينفع الندم".