ويهدف التمرين إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع جاهزية الجيشين وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية لتحقيق التكامل المنشود لمختلف القوات المشاركة في التمرين، والعمل على تطبيق كافة الإجراءات، وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارة عالية على أعمال الدفاع والهجوم على النقاط والأهداف الحيوية بما ينعكس على حسن الأداء وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

واستمع الحضور قبل بداية التمرين الختامي إلى إيجاز عن المراحل الثلاث لتنفيذ التمرين، حيث تضمنت المرحلة الأولى وصول القوات المصرية إلى أرض الدولة تلتها مرحلة التدريب التخصصي للقوات المشاركة والمرحلة الأخيرة مرحلة تنفيذ بيان عملي تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

كما قامت عناصر المظلات المصرية والإماراتية بتنفيذ "قفزة صداقة" على هامش التدريب تعبيرا عن الصداقة والأخوة بين الشعبين.

وحقق التمرين الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقا، حيث نفذت القوات الإماراتية والمصرية دورها بنجاح، وأظهرت قدرتها على التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

وتم تنفيذ كافة مراحل التمرين باحترافية بين الوحدات البرية، مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أية مهام مشتركة تسند إليها مستقبلاً للدفاع عن ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، بالمستوى الاحترافي في تنفيذ كافة مراحل التمرين الذي حرص فيه الجانبان على تطبيق العقائد القتالية والتكامل في القيادة والسيطرة.