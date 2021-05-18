وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشاورات أمنية لبحث تطورات الأوضاع والخطوات القادمة بشأن التوتر القائم مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقالت صفحة نتانياهو على تويتر إن الاجتماع حضره عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع دعوات دولية لوقف فوري للقتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده "تعمل بكثافة خلف الكواليس"، لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

في المقابل، يصر نتانياهو على رفض الوساطات الدولية، مشددا على أن الحملة الإسرائيلية في غزة مستمرة "بكامل قوتها" وأنه يجب أن تستعيد إسرائيل قوة الردع لمنع نشوب صراع في المستقبل مع حماس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى أكثر من 200، منهم 58 طفلا، و34 امرأة. بينما، قالت السلطات الإسرائيلية إن عشرة قتلوا في إسرائيل، بينهم طفلان.