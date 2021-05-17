وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما ناقشا "أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية السعودي إن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا يجوز المساس بها، مستنكرا بشدة الخطط الإسرائيلية الهادفة لإخلاء المنازل في القدس الشرقية بالقوة وفرض السيادة عليها.

وعبر بن فرحان، خلال كلمته في اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، عن رفض السعودية إجراءات إسرائيل بشأن إخلاء المنازل الفلسطينية في القدس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية.

كما جدد فيصل بن فرحان دعم المملكة السعودية للشعب الفلسطيني "انطلاقا من إيماننا بعدالة قضيته"، على حد تعبيره.

وما يزال التوتر قائما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، حيث لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات على تراجع العمليات القتالية مع دخول يومها السابع على التوالي.

وأعلنت السلطات الفلسطينية أن ما لا يقل عن 145 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال، الاثنين، من بينهم 41 طفلا، فيما تقول إسرائيل إن 10 أشخاص، قتلوا من بينهم طفلان.