ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن شهود عيان محليين، اقتحام 10 آليات عسكرية بلدة حبلة جنوب قلقيلية، بحثا عن مسلحين أطلقوا النار على جنود من الجيش الإسرائيلي وأصابوا أحدهم.

وقالت وزارةالصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، في حادثين منفصلين في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القتيل الذي سقط في الخليل، حاول تنفيذ عملية دهس قبل إطلاق النار عليه.

وشهدت العديد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية مواجهات مع القوات الإسرائيلية على نقاط الاحتكاك، خلال إحياء الفلسطينيين للذكرى 73 للنكبة، السبت.

وأوضحت الوزارة في آخر تحديث لها إن 64 مواطنا أصيبوا السبت خلال مواجهات متفرقة شهدتها الضفة الغربية، بين الشبان والقوات الإسرائيلية، وقالت إن إصابة 7 منهم ما بين خطيرة وحرجة.

وشهدت مدينة رام الله مسيرة شارك فيها المئات بعد التوقف لمدة 73 ثانية، هي عدد السنوات التي مرت منذ إعلان تأسيس إسرائيل، كما أطلقوا بالونات بألوان العلم الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الجمعة مقتل 11 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، في أعلى حصيلة يومية منذ ما يزيد على 10 سنوات.

كما شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة مركزية في بلدة سخنين في إسرائيل بمناسبة ذكرى النكبة، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وردوا شعارات تضامنية مع غزة.

وقال رئيس لجنة المتابعة العربية في إسرائيل محمد بركة، في كلمة بمسيرة سخنين: "لن نسمح بنكبة ثانية. نحن هنا صامدون وهذا وطننا وليس لنا وطن سواه".