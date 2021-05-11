ويضم البرج مكتبا تستخدمه القيادة السياسية لحركة حماس التي تدير القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق صواريخ في محيط برج سكني كبير غربي مدينة غزة، لتحذير سكان البرج ومن يعيشون بالقرب منه لإخلاء المنطقة قبل نحو ساعة من الضربة الجوية.

وتأتي عملية قصف البرج السكني بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتي أكد فيها عزمه على زيادة قوة ووتيرة الضربات على غزة.

وقال نتنياهو في بيان مصور: "اتُخذ قرار في ختام تقييم للوضع بزيادة قوة الهجمات ووتيرتها".

وأجرى رئيس الوزراء نتنياهو مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية حضرها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي وقائد المنطقة.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه جرى إطلاق 480 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ بدء التصعيد.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تصاعد وتيرة الأحداث في القدس، واندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، ومحاولة منع المصلين من أداء صلواتهم.