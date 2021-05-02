وقال البرهان إن السودان وثورته تأثرا سلبا من تشظي القوى السياسية، وإنه على السودانيين الوحدة من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية.

وأكد رئيس المجلس السيادي في السودان على حرصه على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير للحفاظ على المرحلة الانتقالية.

وأشار البرهان إلى أن بلاده ليست منقادة لأي قوى خارجية أو محور من المحاور.

وقال البرهان: "يجب أن تتوحد قوى الثورة بما فيها الحرية والتغيير والقوات المسلحة.. والشباب الذين صنعوا الثورة يجب أن يشاركوا في قيادة القوى السياسية".