وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من مقاعد الاستاد انهار خلال احتفال لاك بوعومر الديني في جبل ميرون بشمال البلاد حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية التي تشمل إقامة صلوات ورقصا طوال الليل.

وقالت خدمة ماجن ديفيد ادوم للإسعاف إن عشرات الأشخاص أصيبوا من بينهم 20 في حالة حرجة.

ووصف نتنياهو الحادث على تويتر بأنه "كارثة كبيرة".