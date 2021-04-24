وذكرت وزارة النفط أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق الذي نشب في أحد خزانات الناقلة قبالة مصب النفط في بانياس.

وأشارت إلى أن الحريق نشب بعد تعرض الناقلة لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

ويأتي الحادث في ميناء بانياس شمال غربي سوريا، وسط أزمة شح خانقة للمحروقات شلت الحركة اليومية والنشاط التجاري في معظم المدن السورية، لا سيما العاصمة دمشق.

وتشير البيانات غير الرسمية إلى أن إنتاج سوريا من النفط الخام انخفض إلى نحو 75 إلى 80 ألف برميل يوميا، بينما حاجة سوريا اليومية من النفط بحسب الخبير الاقتصادي مهيب صالحة، تبلغ 136 إلى 150 ألف برميل يوميا.