وفي تغريدة على تويتر، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخ أرض - جو من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية، سقط في منطقة النقب. رداً على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي قبل بضع دقائق المنصة التي أطلقت الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض - جو أخرى في المنطقة السورية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل ولم يصب مفاعل ديمونة و"لم يقترب حتى منه".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدريعي على حسابه على تويتر: "الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل. ردًا على ذلك قصفت قواتنا بطارية الصواريخ المعينة بالاضافة الى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل سوريا.

في الأثناء أفادت وكالة الأنباء السورية أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري إنه في "حوالي الساعة 38 ،1 من فجر اليوم إسرائيل تنفذ هجوما جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية."

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن تقارير غير مؤكدة تفيد أن الانفجار قرب مفاعل ديمونا جاء نتيجة استجابة بطارية باتريوت لصاروخ تم إطلاقه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد انطلق الباتريوت من قرب ديمونا واعترض صاروخا فوق مدينة موديعين.

وأفاد سكان من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وسط إسرائيل والقدس، أنهم سمعوا "انفجارات مدوية" "هزت المنازل".

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن الانفجار بالقرب من مفاعل ديمونا ناجم عن صاروخ من سوريا مضاد للطائرات تجاوز هدفه.