ويتضمن البروتوكول التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات بين مصر وبوروندي، وفق ما جاء بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية.

وأشار البيان إلى هذه الخطوة تأتي "تأكيداً على توافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين".

جاء ذلك عقب اجتماع بين فريد ونيونجابو تناول سبل دعم أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وبوروندي في العديد من المجالات.

كما بحث اللقاء بين الجانبين تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبوروندي، مشيراً إلى توافق رؤى القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندى حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للضيف في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، وعزفت الموسيقى العسكرية والسلام الوطني لكلا البلدين، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.