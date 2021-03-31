وقام الرئيس بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المصرية، عبر مسيرة حافلة في خدمة بلاده.

وكان الرئيس المصري قد نعى الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وقال السيسي في تغريدتين على حسابه الرسمي في تويتر: "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق".

وأضاف: "كان الراحل بارا بمصر، وفيا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة".

وتابع: "فضلا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن".

ودعا له بالقول: "رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وتوفي الجنزوري، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.