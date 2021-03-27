وبحسب المصدر، فقد تلقت أجهزة الأمن بلاغا من شهود عيان بمنطقة جسر السويس التابعة لنطاق عين شمس، باستيقاظهم على صوت فرقعة شديدة قرب الفجر.

وأضاف المصدر: "لما بحثوا عن مصدر الصوت، وجدوا العقار منهارا بالكامل".

وأوضح أنه "جار التعامل مع الموقف وإخراج السكان للوقوف على عدد الضحايا".

وقال شهود إن العقار يتألف من أكثر من 10 طوابق.

وتابع المصدر أنه "وفقا للتقرير الأولي، فإن العقار كان به مصنع ملابس في طوابقه الثلاثة الأولى"، أما بقية الطوابق فكانت سكنية يقطنها أكثر من 100 شخص.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على مقطع فيديو التقط بعد سقوط العقار، يتحدث فيه شخص ما عن وجود نحو 200 شخص تحت الأنقاض.

وكشف شهود عيان أن العقار المنهار ظهرت به شروخ قبل يومين، وغادره بعض سكانه فيما بقيت الأغلبية العظمى منهم داخله لعدم توافر مساكن بديلة.

وأضاف الشهود أن مصنع الملابس به عدد كبير من العمال، وجميعهم يبيتون بداخله.

يذكر أن مصر شهدت خلال شهر الماضي حريقا بعقار مكون من 11 طابق في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بدأ في مصنع أحذية بالثلاثة طوابق الأولى.

ولم تتمكن السلطات من إطفاء الحريق نظرا لخطورة المياه على أساسات العقار، وتم إخلاؤه وتفجيره بالديناميت لاحقا بعد حبس مالكه، نظرا لمخالفته شروط البناء والسلامة.