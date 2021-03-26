ويقول أحمد عزب، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "فور تلقينا بلاغ بوقوع الحادث قمنا بعمل غرفة عمليات للتصرف بطريقة سريعة ودقيقة مع الأمر".

ويضيف عزب لموقع "سكاي نيوز عربية": "جرى إرسال عربات الإسعاف من النقاط المجاورة لخط السكة الحديد قبل دعمهم بالمزيد من المحافظات الأخرى، وهناك تواصل لحظة بلحظة مع كافة العناصر الطبية وتنسيق مع المستشفيات التي تستقبل الحالات".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 23 مواطنا وإصابة 91 آخرين حتى الآن في الحادث الأليم، بينما توجهت وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، فضلا عن تشكيلها لغرفة أزمات عاجلة للتواجد في منطقة التصادم.

ويتحرك رجال الإسعاف بأنحاء منطقة التصادم في عدة مجموعات بعضها يتوجه للقطار الأول وآخرين في القطار الثاني لتحديد أماكن المصابين داخل العربات المختلفة وإخراجهم بطريقة احترافية لمنع وقوع مزيدا من الإصابات ثم وضعهم على نقالات طبية في طريقهم إلى السيارات المتراصة على جانبي الطريق.

ويذكر عزب لموقع "سكاي نيوز عربية": "عدد سيارات الإسعاف حتى الآن في محيط الحادث هو 74 عربة وباقي الإمدادات تصل من سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان والوادي الجديد، نعمل بكامل طاقتنا وقوتنا لإنقاذ أرواح الضحايا".

ونوهت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات الإخلاء بالمحافظة وهي: "سوهاج العام وسوهاج التعليمي وطهطا والمراغة" مع تواجد فرق طبية من كافة التخصصات لسرعة إسعاف الضحايا.

ويسترسل رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف: "جميع السيارات مجهزة بأحدث الوسائل الطبية من أجل التعامل الأمثل مع المصابين وتوفير الخدمة الطبية اللازمة في تلك الظروف من خلال أطباء متخصصين توافدوا على منطقة الحادث بعد وقوعه بوقت قصير".

وبحسب بيان رسمي من هيئة السكة الحديدية فقد تسبب مجهولين في بوقف قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية بين محطتي المراغة وطهطا من خلال فتح "بلف" الخطر، مما أدى إلى اصطدام قطار آخر معه وانقلاب 3 عربات وجرار في القطارين.

ويؤكد عزب لموقع "سكاي نيوز عربية" أن رجال الإسعاف مدربين على التعامل مع الأزمات الطارئة، وأنهم يعملون منذ وصولهم إلى مكان الحادث على انتشال الضحايا من داخل عربات القطار التي انقلب بعضها، وإرسالهم إلى المستشفيات قبل العودة مرة ثانية لمتابعة أداء دورهم في التعامل مع مزيد من المصابين.

وعلى إثر حادث التصادم أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الأمر، وانتقل إلى هناك فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق مع التحفظ على سائقي القطارين.

ويتابع عزب بينما يتجه في طريقه إلى محافظة سوهاج حيث وقع تصادم القطارين: "كافة القيادات الطبية تحركت إلى مركز طهطا للوقوف على تفاصيل الحادث وبذل قصارى جهدنا مع الجرحى ومن يحتاج إلى مساعدة طبية".