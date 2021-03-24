وقال الرباعي في بيان أعقب اجتماع عقده إنه يتعين على إسرائيل والفلسطينيين "الامتناع عن القيام بأعمال أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة".

وبحسب بيان للأمم المتحدة فقد بحث المجتمعون العودة إلى مفاوضات هادفة من شأنها أن تؤدي إلى حل الدولتين، بما في ذلك خطوات ملموسة لتعزيز الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين.

كما ناقش المبعوثون الوضع على الأرض ولا سيما فيروس كورونا، وضرورة امتناع طرفين الصراع عن إجراءات أحادية الجانب التي تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة للتوصل.

ويبدو أن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مبعوثون من الوسطاء الأربعة منذ سبتمبر 2018.

وفي الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يأمل أن يجتمع الرباعي في الأسابيع القادمة بعد وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض.