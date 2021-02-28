وقال أحد قادة قوات الأمن الداخلي الكردية لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحادث أسفر عن ثلاثة جرحى من الروس من جراء سقوط الطائرة.

وأكدت قوات الأمن الداخلي في تل تمر لـ"سكاي نيوز عربية" سقوط الطائرة في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب سقوط الطائرة الروسية.

جدير بالذكر أن منطقة سقوط الطائرة لا تبعد سوى كيلومترين عن إحدى القواعد الروسية في المنطقة، بحسب مصادر عسكرية.