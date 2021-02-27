وكانت السعودية أصدرت، مساء الجمعة، بيانا رفضت فيه رفضا قاطعا التقرير الذي رفع إلى الكونغرس الأميركي بشأن مقتل خاشقجي، مشيرة إلى "أن الاستنتاجات فيه مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أبوظبي تؤيد بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية.

وعبرت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته الوكالة الرسمية عن "ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، التي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية".

وأكدت الوزارة "وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة".

وشددت على "رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".

وفي الكويت، أكدت وزارة الخارجية في بيان رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية.

وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع تحت قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.

أما البحرين فقد أعلنت عبر وزارة الخارجية عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، بشأن التقرير الأميركي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الخارجية البحرينية، تأكيدها على أهمية الدور الأساسي للسعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

وأعربت المنامة عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية.