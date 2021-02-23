وجاء في أمر الإحالة، الذي أعدته نيابة شرق القاهرة، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص.

وذكر أمر الإحالة ان الجماعة تعمل وفق تنظيم معين، يتمثل في استقطاب الراغبين بالهجرة، وتولي توفير تأشيرات السفر، وإيواء المهربين في تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ80 ألف جنيه للمهاجر الواحد.

كما ارتكب المتهمون جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في تدبير انتقال مواطن بطريق غير مشروع إلى اليونان عبر تركيا.