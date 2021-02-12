ورحب ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطىء في أبوظبي - بزيارة الرئيس العراقي، متطلعا إلى أن تسهم زيارته في تنمية العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار ومصالحهما المتبادلة.

وهنأ الرئيس العراقي في بداية اللقاء، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب دولة الإمارات و العالم العربي بنجاح وصول " مسبار الأمل " إلى كوكب المريخ، مؤكدا أنه إنجاز تاريخي مشرف ومصدر فخر واعتزاز ورسالة أمل لكل العرب.

وتمنى صالح لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والنجاحات.

وبحث ولي عهد أبوظبي والرئيس العراقي العلاقات الأخوية بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في مختلف جوانبه بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واطلع الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، على تطورات الأوضاع على الساحة العراقية ومجمل التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية، مؤكدا في هذا السياق "حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه وصون سيادته ووحدته ومكتسباته ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق".

وشدد ولي عهد أبوظبي على العمق العربي الإستراتيجي للعراق، مؤكدا أن العراق الشقيق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للرئيس العراقي لما أبداه من مشاعر فخر واعتزاز طيبة تجاه الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات لكل العرب من خلال نجاح وصول " مسبار الأمل " في مهمته التاريخية إلى مدار المريخ.

وتناول الجانبان مستجدات جائحة " كورونا " في البلدين و العالم و الجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية.