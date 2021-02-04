جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ عبد الله بن زايد من وزير الخارجية الأميركي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما بحث الجانبان الملف الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي وبلينكن عمق العلاقات الإماراتية الأميركية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وهنأ الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الأميركي بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكة مع الولايات المتحدة والعمل معاً من أجل مواجهة التحديات الحالية وصون السلم والأمن الدوليين.