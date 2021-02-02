وكانت إمارة أبوظبي أطلقت في أواخر نوفمبر الماضي "ائتلاف الأمل" الذي يسعى إلى توفير حل لوجستي وآمن لتوزيع 18 مليار لقاح لفيروس "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2021، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتخذ الائتلاف من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا له.

وقال الائتلاف، بحسب "وام"، إن قائمة الشركات الجديدة المنضمة إليه تضم: "بولوريه" للخدمات اللوجستية"، و"سيفا لوجيستيكس"، و"دي بي شنكر للشحن"، و"دي إتش إل"، و"فيديكس إكسبريس"، و"ميكو للخدمات اللوجستية"، و"آر إس إيه غلوبال"، و"UPS".

وأشار إلى أن هذه الشركات الرائدة عالميا ستساعد في تجاوز التحديات اللوجستية المتعددة.

أهمية هذه الخطوة

وتسهم هذه الخطوة في توظيف الخبرات الواسعة والبنى التحتية المتطورة لدى هذه الشركات في دعم جهود مجموعة شركاء الائتلاف، بهدف تلبية الاحتياجات المعقدة لتخزين جرعات اللقاح في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة وتوصيلها إلى كافة أنحاء العالم.

ويساعد هذا التطور اللافت، في تحقيق أهداف "ائتلاف الأمل" الذي تقوده دائرة الصحة في أبوظبي ويضم مجموعة من الجهات الرائدة في حلول سلسلة التوريد في إمارة أبوظبي وهم: موانئ أبوظبي كشريك رئيسي والاتحاد للشحن وشركة رافد وشركة "سكاي سيل" السويسرية.

وتتطلب بعض اللقاحات قدرات لوجستية خاصة لضمان سلامتها وفعاليتها، نظرا لنطاقات درجات الحرارة المتنوعة التي تحتاجها، وتشمل: من 2 إلى 8 درجات مئوية، و-20 درجة مئوية، و-80 درجة مئوية.

ويشكل الائتلاف المنصة الوحيدة التي تشهد تعاوناً وثيقاً بين عدد من الشركات التي وقعت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والمنتدى الاقتصادي العالمي على ميثاق توزيع اللقاحات، والتي ستسعى من خلال تعاونها هذا إلى تحقيق الهدف الرئيسي للميثاق.

الائتلاف جزء من جهود الإمارات

وقال وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، جمال الكعبي: "يعتبر "ائتلاف الأمل" جزءاً من الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الجهود العالمية في محاربة "كوفيد-19"، حيث يعمل لضمان إيصال اللقاحات إلى مئات الملايين حول العالم على الرغم من التحديات اللوجستية الكبيرة التي تواجه عملية نقل اللقاح والمحافظة على فعاليته".

وأضاف الكعبي أن الائتلاف "أصبح اليوم من خلال التعاون مع شركات شحن الرائدة عالمياً، قادراً على تلبية احتياجات الدول والمنظمات غير الحكومية والعديد من الشركات الدوائية من جميع أنحاء العالم".

حلول لوجستية

وأكد فيليب لورتال، الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في شركة "بولوريه للخدمات اللوجستية" أن شركته مستعدة للعمل إلى جانب جميع صحاب العلاقة لدعم جهود توزيع لقاحات "كوفيد-19 "حول العالم.

وأضاف: "تلتزم بولوريه للخدمات اللوجستية بتوفير أفضل الحلول اللوجستية التي تؤمن الربط بين مراكز إنتاج اللقاحات وتخزينها وتوصيلها إلى مرافق الرعاية الطبية التي ستقدمها إلى الجميع".

وبدوره، قال غيوم كول، الرئيس التنفيذي لشركة "سيفا لوجيستيكس": "استمرار تفشي الجائحة العالمية يؤكد ضرورة ضمان إيصال اللقاحات إلى جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يأتي على رأس أولويات القطاع اللوجستي والمسؤولية الملقاة على عاتقنا".

وتابع كول: "تتمتع الفرق التخصصية بمجالات الأدوية والرعاية الصحية في "سيفا" بخبرات كبيرة في مجال إيصال اللقاحات، وسنقوم بناءً على شبكتنا الواسعة التي تضم مستودعات ومركبات مبردة بتوظيف هذه الخبرات لمساعدة "ائتلاف الأمل" على تحقيق أهدافه".