وحطت قبل قليل طائرة الوفد الإماراتي الذي يترأسه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) في وقت سابق من الثلاثاء، أن الوفد الرفيع المستوى يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ونائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وصل إلى العلا.

ويرأس الأمير سلمان بن حمد الوفد البحريني.

وكان في استقبال ولي عهد البحرين في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

وكان في استقباله أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف.

ويضم الوفد الرسمي البحريني وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وهبطت أيضا قبل قليل طائرة تقل الوفد العماني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يترأس وفد السلطنة، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق.

وأفاد مراسلنا في الكويت، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح غادر البلاد متوجها إلى السعودية لترؤس وفد بلاده في الاجتماع.