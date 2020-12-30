ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي في سماء ريف دمشق الغربي.
وكالات - أبوظبي
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي في سماء ريف دمشق الغربي.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي في سماء ريف دمشق الغربي.