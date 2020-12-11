واتفق الجانبان على زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والبحث والتطوير وتغير المناخ، وتعزيز كلا الاقتصادين، بما في ذلك التعاون عبر المجالات ذات الأولوية مثل علوم الحياة، والرعاية الصحية، وتقنيات المستقبل والابتكار الرقمي، والطاقة المتجددة، والفضاء، والبنية التحتية، والتعليم، والسياحة، والأمن الغذائي، والخدمات المالية والمهنية.

وأكد البيان الأثر التاريخي "لاتفاقية إبراهيم" الموقعة بين الإمارات وإسرائيل، وأهمية إيجاد حلول سلمية للصراعات الجارية في المنطقة.

كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية القيم المشتركة، بما في ذلك التسامح والتعايش السلمي واحترام جميع الثقافات والأديان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسلط الجانبان الضوء على أهمية التعاون في مكافحة جائحة كوفيد -19، وأعربا عن التزامهما بتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف والنظام الدولي القائم على القوانين، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار.