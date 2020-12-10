وناقش الشيخ محمد بن زايد وجونسون سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وجاء ذلك خلال استقبال بوريس جونسون للشيخ محمد بن زايد في مقر رئاسة الوزراء "10 داوننغ ستريت" في العاصمة البريطانية لندن.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء كذلك الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.