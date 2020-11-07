وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أمطارا غزيرة هطلت على الإسكندرية وصاحبها هبوب رياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجة الحرارة.

وأظهرت صور ولقطات فيديو تشكل برك مياه في بعض شوارع المدينة، خاصة في المناطق الشعبية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أصدرت بيانات أظهرت أن الإسكندرية تتعرض منذ الجمعة لموجة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة.

ويتوقع أن يستمر المنخفض الجوي في منطقة الإسكندرية حتى الاثنين المقبل.

وبعد هذه البيانات، أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا طالبت فيه السكان باتباع تعليمات محددة حفاظا على سلامتهم، من قبيل تقليل التحرك بالسيارات حتى الاثنين المقبل، والسماح لسيارات سحب مياه الامطار بالتحرك بسهولة، والسير بسرعات بطيئة لا تتعدى 60 كلم.

وشملت الإجراءات أيضا تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.

وأعلن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، رفع درجة الاستعداد والطوارئ في كافة الاجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.