وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزاراء، الأربعاء: "يصرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، وسعوديا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في 7 / 7 / 1441هـ" الذي يوافق الثاني من مارس الماضي.

كما شدد المجلس على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون، في ظل ما تشهده عدد من دول العالم من موجة ثانية وقوية للفيروس.