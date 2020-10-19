وقال نتانياهو في ختام الزيارة: "نقف على متن السفينة التي وصلت من الإمارات وعليها الكثير من الحاويات. سألت ماذا يوجد داخل هذه الحاويات وقالوا لي إنها تحتوي على غسالات وهذا يخفف أسعار الغسالات الآن. كما فيها أدوات كهربائية ومواد غذائية وكل ما سيصل إلى هنا سيخفف غلاء المعيشة وكل مواطن إسرائيلي سيشعر بذلك في جيبه".

وأضاف: "هذه هي ثمار السلام التي تستمتعون بها الآن، أيها المواطنون، وليس في المستقبل – الآن. لأن هذا هو سلام دافئ – السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد. نربط دولة إسرائيل بشريان بحري يجلب لها بضائع ومنتجات أرخص بجودة عالية. هذا جيد لكل مواطن".

وتابع: "من المهم الفهم أن إسرائيل كانت سابقا بمثابة طريق مسدود. كان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط. والآن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي بحري وجوي ويمكن السفر الآن جوا إلى جميع الاتجاهات، فوق السعودية والأردن. فإسرائيل تشكل مفترق طرق جوي وبري وبحري وتكنولوجي وتجاري وإنساني. هذا شيء كبير جدا".



وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن "هذا حقا يوم تاريخي، فهذه هي ثاني زيارة لسفينة أتت من دبي وترسو في ميناء حيفا".

وكانت كل من الإمارات وإسرائيل وقعتا في منتصف سبتمبر معاهدة السلام رسميا في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأسبوع الماضي، على الاتفاقية مع الإمارات.