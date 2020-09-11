وأشادت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم بقرار مملكة البحرين و أعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام و التعاون إقليميا و دوليا.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الازدهار في المنطقة مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي و الثقافي و العلمي و الدبلوماسي.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة، في بيان على تويتر، إن الخطوة "ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة".

وبهذا أصبحت البحرين، ثاني بلد خليجي بعد الإمارات يبرم اتفاقا للسلام مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد علق على اتفاق السلام مع البحرين بالقول إنه بمثابة "عصر جديد للسلام"، متوقعا انضمام دول أخرى قريبا لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير في تصريحه لوكالة رويترز، الجمعة، إن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

كما ذكر صهر ترامب وكبير مستشاريه لوكالة أسوشيتيد برس أن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.

وقال كوشنر "هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي".