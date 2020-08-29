وقال السيسي، السبت، خلال حضور حفل افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في محافظة الإسكندرية، إن تواصل الاعتداءات على الأراضي بكافة صورها "تقطيع لأوصال الدولة وإهدار لإمكاناتها وثرواتها وتخريب لقدراتها".

وقال الرئيس المصري إن قد يكلف قوات الجيش بإزالة المخالفات المتواصلة على الأراضي، في مختلف المحافظات في البلاد.

وشدد السيسي، على ضرورة اتخاذ المحافظين كافة الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لأي اعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، خاصة الأراضي الزراعية.

وقال الرئيس المصري إن "أي مسؤول لا يستطيع وقف التعديات والاعتداءات على مقدرات الدولة المصرية، عليه أن يغادر منصبه فورا".

وشاهد السيسي خلال الاحتفال عرضا لمسح جوي قامت به إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، لكافة الأراضي على مستوى مصر، متضمنا رصد كافة التغييرات التي حدثت من حيث البناء الجديد أو تعلية المباني القائمة.

وأكد مدير المساحة العسكرية أن عمليات التصوير الجوي تتيح تتبع أي تغييرات على كافة أراضي الجمهورية خلال 10 سنوات.

واستعرض المسؤول العسكري صورا بالأقمار الاصطناعية، لإحدى القرى التي تم فيها الاعتداء علي المساحة الكلية للأراضي الزراعية خلال 4 سنوات فقط.