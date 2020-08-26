و بحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فقد استعرض الطرفان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وجهود البلدين المشتركة للتصدي لتداعياته.

وجرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تناول اللقاء معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل ودورها الهام في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكان بومبيو قد بحث في اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.