وجاءت تصريحات ترامب والكاظمي في مستهل محادثات بينهما في البيت الأبيض. وكان الكاظمي وصل إلى واشنطن في وقت سابق، من أجل المشاركة في الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأميركية، بشأن العديد من الملفات مثل الميليشيات المسلحة والتدخلات الإيرانية والتعاون الاقتصادي.

وقال ترامب للصحفيين: "لدينا قوات قليلة جدا في العراق لكن تواجدنا هناك في حال أقدمت إيران على أي شيء".

وأضاف: "نتطلع لليوم الذي لن نحتاج فيه لوجود قواتنا في العراق"، مشيرا إلى أن واشنطن بدأت بسحب بعض قواتها هناك.

وأكد الرئيس الأميركي أن الشرق الأوسط غير مستقر، ولذلك ستقدم واشنطن للعراق الدعم الذي تحتاجه.

وينتشر في العراق قرابة 5 آلاف عسكري أميركي، في 8 قواعد، وذلك ضمن التحالف الدولي الذي يتولى محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وللتصدي للخطر الإيراني، كما تقول واشنطن.

ومن ناحيته، قال الكاظمي" إن التدخل التركي في العراق غير مقبول ولن نسمح به"، وذلك بعد أن وصلت العمليات العسكرية لأنقرة داخل العراق مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.

وأضاف الكاظمي بأن حكومته "لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف الدول الأخرى" ،

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن ترحيبه بالشركات والاستثمارات الأميركية في بلاده.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال ترامب إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق، في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفىالكاظمي أن بلاده ترحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

وتولى الكاظمي منصبه في أبريل ليصبح ثالث رئيس للوزراء خلال فترة من الفوضى استمرت لعشرة أسابيع وأعقبت احتجاجات دامية دامت شهورا في العراق الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفسادوالتحديات الاقتصادية.

ويأتي اجتماعه مع ترامب بعد يوم من توقيع خمس شركات أمريكية،بينها شيفرون، اتفاقات مع حكومة بغداد بهدف تعزيز استقلال العراقعن إيران في مجال الطاقة.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان إن شركات هاني ويل إنترناشونال وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك وستيلر إنرجي وشيفرون وقعت اتفاقات بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين.

وجاء توقيع الاتفاقات بعد اجتماع الوزيرين العراقيين مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، وعقب لقاء مائدة مستديرة في واشنطن أمس الأربعاء مع رئيس وزراء العراق وقطاع الطاقة الأميركي.