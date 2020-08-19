وكان الموظف قد أجبر بائعين جائلين، كانا على متن قطار يسير بين الإسكندرية وأسوان، على القفز منه أثناء سيره، بسبب عدم وجود تذاكر للركوب بحوزتهما، فمات أحدهما متأثرا بإصاباته، بينما أصيب الآخر بجروح خطيرة.

وتعود الحادثة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما ألقت مباحث السكك الحديد في محافظة طنطا القبض على الموظف، بعد أن أجبر الراكبين على القفز من القطار، في قضية شغلت الرأي العام المصري.

وبعد أن اعتقلت السلطات الموظف أحالته إلى النيابة التي قررت مثوله أمام المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التسبب في جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمد.

وكشف التقرير الطبي الصادر عن مفتش الصحة في طنطا، أن وفاة محمد عيد (23 عاما)، الذي أجبره موظف التحصيل على القفز خارجه لعدم دفعه سعر التذكرة، حدثت في مكان سقوط الضحية.

وبحسب التقرير أيضا، فإن القتيل أصيب بتهتك بأنسجة الرقبة مع انفصال تام لرأس المتوفى عن جسده، بالإضافة إلى كدمات في الذراعين والصدر والبطن من الأمام والخلف ومنطقة الحوض.