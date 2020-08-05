وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد التقى رئيس الحكومة حسان دياب، قبيل الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء.

والاثنين المقبل، سيعقد مجلس الأمن الولي التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة أيضا، بطلب من المجموعة العربية، لبحث تداعيات انفجار بيروت.

وأوضح محافظ بيروت مروان عبود، أن حجم الأضرار في العاصمة اللبنانية، من جراء الانفجار، يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.