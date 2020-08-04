وقال حسان دياب في مؤتمر صحفي، بعد ساعات من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت: "إنها نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار على مواجهة هذا التحدي الخطير ونتائجه المدمرة".

وذكرت وزارة الصحة إن حصيلة ضحايا الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، وصلت إلى 50 قتيلاً و2750 جريحاً.

وأضاف: "ما حصل اليوم لن يمر دون حساب. سيدفع المسؤولون عن الكارثة الثمن.. هذا وعد للشهداء والجرحى والتزام وطني".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أنه ستكون هناك "حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير، الموجود منذ عام 2014"، قائلا: "لن أستبق التحقيقات، فالوقت الآن هو للتعامل مع الكارثة، ولانتشال الشهداء ومعالجة الجرحى".

وخلال الخطاب، جدد دياب تأكيده على محاسبة المسؤولين، واستطرد قائلا: "أعدكم أن هذه الكارثة لن تمر دون مسؤولية ومسؤولين عنها".

وتابع: "أيها اللبنانيون، لقد أصابتنا كارثة، لكنني واثق بأننا سنتعامل معها بمستوى مسؤولية كل منا في كل موقع.. أناشدكم أن نتوحد اليوم كي ننتصر لشهدائنا ونضمد جرحانا وجراح الوطن".

ووجه رئيس وزراء لبنان "نداء عاجلا إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان، أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة". وأعلن دياب في وقت سابق الحداد العام في البلاد يوم الأربعاء.