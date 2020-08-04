وذكرت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على حسابها في تويتر، أن "الرئيس ميشال عون تابع الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي، لضبط الأمن".

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن عون "طلب تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة، التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت".

وكانت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، قد ذكرت أن الانفجار أحدث أضرارا كبيرة في قصر بعبدا، دون أن يصاب أحد بأذى.

وأوضحت أن الانفجار أدى إلى "تحطم زجاج الأروقة والمداخل والصالونات، وخلع الأبواب والنوافذ في أجنحة القصر".

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.