وذكرت الوكالة أن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض "بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية".

وكان خادم الحرمين قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، الخميس الماضي، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أمضى بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.