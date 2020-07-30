وذكر مركز التواصل الحكومي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن "الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد باستثناء القادمين من بنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال".

كانت الكويت أعلنت الشهر الماضي أنها ستستأنف جزئيا الرحلات التجارية اعتبارا من أغسطس، لكنها لا تتوقع أن تصل إلى الطاقة التشغيلية قبل عام من الآن، حيث يتعافى قطاع الطيران تدريجيا بعد التوقف الناجم عن أزمة كوفيد-19.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 444.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عبدالله السند، إنه تم تسجيل 754 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و903 حالات.

وأشار المتحدث إلى وجود 125 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 786 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 56 ألفا و467.