وسقطت الصواريخ على قاعدة بسماية، حيث يتمركز جنود إسبان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش.

واستهدفت هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر قواعد تضم قوات للتحالف وسقطت أيضا قرب السفارة الأميركية في بغداد على مدى الأشهر الماضية.

وتلقي الولايات المتحدة بمسؤولية تلك الهجمات على جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة معروفة من الجماعات، التي تدعمها إيران مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.