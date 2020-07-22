وجاء حديث الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال مرئي مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومة، ووزير الخارجية الليبي، عبد الهادي الحويج.

وبحث الطرفان تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وشدد الشيخ عبد الله بن زايد على موقف دولة الإمارات الثابت الذي يتسق مع موقف المجتمع الدولي الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وفقا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وقال: "إن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وما تبذله مصر من جهود كبيرة في هذا الصدد، انطلاقا من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي".

وأكد وزير الخارجي الإماراتي أن بلاده "تتطلع إلى التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي ليبي - ليبي وتأمل من الأشقاء في ليبيا تغليب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار".