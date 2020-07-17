وأضافت "وام" أن الاتصال الهاتفي تناول علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين وتفعيلها، بما يحقق طموحات شعبيهما في التنمية والتقدم.

كما بحث ولي عهد أبوظبي والمستشارة الألمانية، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الوضع على الساحة الليبية.

وأكد الجانبان أهمية العمل على تجنب التصعيد العسكري في الأزمة الليبية، الذي يضر بفرص التسوية السياسية ويزيد معاناة الشعب الليبي، وضرورة الدفع في اتجاه تطبيق المبادرات المطروحة للحل السلمي.

كما تناول الاتصال تطورات وباء فيروس كورونا في البلدين وفي العالم، وسبل التعامل معه واحتواء آثاره على مختلف المستويات.