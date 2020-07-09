وأوضح التلفزيون أن قرار تخفيف تدابير الإغلاق التي فرضت للحدّ من كوفيد-19 يشمل أيضاً إعادة السماح بتسيير الرحلات الجوية الداخلية.

بالمقابل فإن الحدود البرية والجوية والبحرية المغلقة لمنع تفشي الوباء ستبقى على حالها، كما أن وضع الكمامة في الأماكن العامة سيظل إلزامياً، والتجمعات ستظل محظورة.

وأحصت موريتانيا رسمياً، حتى الأربعاء، إصابة 5087 شخصاً بالفيروس، توفي منهم 139، بحسب ما نقلت "فرانس برس".