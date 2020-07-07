ونعت رئاسة الجمهورية الوزير الراحل ووصفته بأنه أحد رموزها العسكرية الفذة، ومقاتل وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيم شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة، شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على حسابه على فيسبوك "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة (..) لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

وولد العصار في 3 يوليو عام 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر وتدرج في المناصب العسكرية.

وكان عضوا بارزا في المجلس العسكري الذي تولى شؤون الحكم بصفة مؤقتة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك وتولى منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي في يونيو 2018.