وقال وزير الدفاع التركي، إن بلاده "لن تتراجع" عن دعم من وصفهم بـ"إخوانها في ليبيا"، في إشارة إلى حكومة طرابلس والميليشيات التابعة لها.

جاء ذلك خلال تفقد خلوصي أكار للجنود الأتراك في ليبيا، في زيارة لسفينة حربية تركية قبالة السواحل الليبية. كما تفقد مستشفى معيتيقة العسكري.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع التركي إن على فرنسا "الاعتذار" من تركيا، ورأى أن اتهامات باريس لأنقرة بالتحرش بسفينة فرنسية، يراد منها تحقيق "غايات سياسية لا عسكرية".

وترفض دول الجوار والولايات المتحدة والدول الأوروبية التدخل التركي في ليبيا، عبر نقل آلاف المرتزقة المتطرفين من سوريا إلى طرابلس، ونشر جنود وأسلحة تركية في هذا البلد، ضمن مساعي أنقرة لتثبيت نفوذ لها في البلد الغارق في الفوضى.

وكان الجيش الليبي قد علق، السبت، على اتفاق أمني جديد أبرمته تركيا مع حكومة فايز السراج، معتبرا أنه يمثل "إملاءات إرادة طرف على طرف آخر".

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، استعداد الجيش للتصدي لقوات أنقرة والميليشيات الموالية لها.