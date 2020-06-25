وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائل"، فقد تحدث دبلوماسي لم تكشف اسمه أن حكومة بنيامين نتانياهو تتوقع أن تصدر المحكمة الدولية قراراها خلال أيام.

وأضاف الدبلوماسي أن المحكمة ستعلن ما إذا كانت لها سلطة إجراء تحقيق بجرائم حرب بشأن إسرائيل والفلسطينيين.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن حكومة نتانياهو بدأت في الاستعداد لتداعيات الإعلان المفترض.

وقالت إنه تم تشكيل فريق يضم مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والعدل والإدارة الدولية في النيابة العسكرية لمتابعة الأمر.

ولفت الدبلوماسي إلى أنه كان بوسع إسرائيل توجيه رسالة إلى المحكمة بشأن هذه المسألة، لكنها اختارت الامتناع عن ذلك، بناءً على وجهة نظر تقول إن المحكمة لا تتمتع بسلطة إجراء تحقيق.

وكان نتانياهو قد صرح في أكثر من مناسبة بأن المحكمة باتت تشكل تهديدا جديا على إسرائيل بعد أن اتهمها بالتحيز ضدها.

وأصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ 11من يونيو الجاري، عقوبات بحق المحكمة، تجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد موظفي المحكمة، وفتحت المجال أمام استهدا المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها.

وذكرت مصادر حينها أن تل أبيب هي من طلبت من واشنطن اتخاذ هذه الخطوة، وأن قرار ترامب جاء بعد مناقشات أجراها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في إسرائيل خلال زيارتها بمايو الماضي.

وتخشى إسرائيل من فتح تحقيق جرائم حرب ضدها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبالتوازي، هناك تخشى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من فتح تحقيق ضدها بنفس التهم بعد قصفها لمواقع مدنية إسرائيلية في المواجهات العسكرية التي دارت بينها وبين الدولة العبرية.