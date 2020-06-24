وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن 639 إصابة إجمالية بالفيروس في البلاد، من بينهم 17 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 44 إصابة جديدة و4 وفيات الثلاثاء.

ويعتقد الخبراء أن يكون العدد أكبر من ذلك، خصوصا أن الفحوصات التي تجريها ليبيا للكشف عن مرض "كوفيد 19" قليلة.

ويعد المركز الوطني واحدا من مؤسسات الدولة القليلة التي تعمل على سد العجز الصحي في البلاد.

وتزايد عدد الحالات في ليبيا إلى أكثر من 4 أضعاف في الأسابيع القليلة الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة المواطنين العالقين من الخارج.

وهناك بقعة ساخنة مثيرة للقلق في مدينة سبها الجنوبية النائية، حيث تعاني المرافق الصحية من نقص كبير في معدات الوقاية.