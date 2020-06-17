وأوضح العويس، أن الإمارات وصلت إلى هذه الصدارة بعدما تجاوزت حاجز ثلاثة ملايين فحص في فترة زمنية قياسية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف أن متوسط الفحص اليومي لفيروس كورونا في دولة الإمارات ارتفع من 25 ألفا إلى أكثر من 40 ألف فحص في الوقت الحالي.

من ناحيتها، أشارت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، آمنة الشامسي، خلال الإحاطة، إلى إجراء من 39 ألف فحص جديد.

وأعلنت الشامسي تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19 تتلقى الرعاية الصحية حالياً، وبذلك يصل مجموع الحالات في الدولة إلى 43.364 حالة.

وأشارت إلى شفاء 676 حالة جديدة من مرض "كوفيد 19" وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 29.537 حالة.

وجرى الإعلان عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد19، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 295 حالة، ليصبح عدد الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 والتي ما زالت تتلقى العلاج بناءً على الأرقام الجديدة 13,532حالة في الدولة، أغلبها حالات أوضاعها الصحية مستقرة.

تحديث لكبار السن

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشامسي تحديث إجراءات الدخول لمراكز التسوق والجمعيات والسوبرماركت، بالإضافة إلى المطاعم والمنشآت الرياضية، وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق.

وتم هذا التحديث من خلال تغيير الحد الأعلى للعمر، والذي حُدد سابقاً بـ 60 عامًا، حيث سيتم اعتباراً من يوم الخميس 18 يونيو السماح بدخول الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 70 عامًا، مع الاستمرار بالسماح بدخول الإطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما.

إجراءات السفر

ومن جانبه، أعلن سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن مجموعة من الاشتراطات والإجراءات، عقب الإعلان عن السماح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر اعتباراً من يوم 23 من يونيو الجاري.

وأشار إلى أن باب السفر سيكون مسموحاً لوجهات تم تحديدها بناءً على تصنيف اعتمد على منهجيه متبعة في توزيع الدول بناءً على ثلاث فئات، وهي دول يسمح لجميع المواطنين والمقيمين بالسفر إليها، وتعتبر ضمن فئات منخفضة الخطورة.

وتشمل القائمة دولا يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إليها في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، وهذه الدول تعد ضمن فئات متوسطة الخطورة، بالإضافة إلى دول لا يسمح بالسفر لها نهائياً، وتعد ضمن فئات عالية الخطورة.

كما أكد أنه سيتم تطبيق برتوكول لدولة الإمارات خاص بالسفر في ظل الظروف الحالية، والتي تعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر، والحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.