وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكويتية أحمد الصحاف، إن الصباح سيلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والرئيس العراقي برهم صالح، بالإضافة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وأضاف الصحاف في تصريحات صحفية، أن "الزيارة تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها، وبحث التحديات المشتركة وسبل مواجهتها، وإدامة التنسيق في المواقف التي تتطلب دعما مشتركا وتنسيقا مستداما على جميع الصعد".