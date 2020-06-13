وذكرت الوزارة في بيان تسجيل 45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقابل 35 الخميس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1422 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وأوضح مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وناشد المتحدث المواطنين "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية".

وقالت الحكومة المصرية، الخميس، إنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السائحين الأجانب المنتجعات الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو.

وذكر بيان الحكومة أن المناطق التي سيجري إعادة فتحها موجودة في جنوب سيناء، حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب ومحافظة البحر الأحمر، التي تضم الغردقة ومرسى علم وكذلك مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.