ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في جهاز أمن الدولة قوله إنه "ضمن عملية نوعية تمت مساء الأربعاء ألقى جهاز أمن الدولة في دبي القبض أمير فاتن مكي، وهو دنماركي الجنسية، ويُعد من أخطر قيادات العصابات الدولية النشطة في مجالات إجرامية عدة مثل القتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال".

ذكر المسؤول أن مكي من المدرجين على قوائم "الإنتربول" لكونه مطلوباً بتهمة القتل العمد.

وأشار إلى أن المطلوب كان محل اهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام الإسبانية الأوروبية بشكل عام، نظراً لجرائمه الوحشية، وأنه رغم المتابعات والملاحقات الأمنية الواسعة له في أوروبا، لم تنجح أي من محاولات القبض عليه هناك.

وأوضح المسؤول الأمني أن جهاز أمن الدولة في دبي تمكن بعد تنفيذ عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية، من رصد أحد الأشخاص ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقق من هويته والتأكد من أنه أمير مكي.

وبيّن المسؤول أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة القضائية المختصة.

وفي عملية تمت باحترافية عالية وسرعة كبيرة، جرت مداهمة مقر إقامة المدعو أمير مكي ليلا في أحد أحياء دبي، حيث تم إلقاء القبض عليه، وجاري التحقيق معه حالياً تمهيداً لتسليمه إلى جهة الطلب، بحسب المسؤول.